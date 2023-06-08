يغازل الجميع ويرقص على كل الحبال.. لعبة وكيل ألفونسو ديفيز في الميركاتو!

وكيل اللاعب الكندي يدرك جيدًا أن بايرن ميونخ ليس كما كان حين التعاقد معه

من أهم الأسماء التي تقف وراء الكواليس في الميركاتو الصيفي الجاري هو نضال هوسيه، وكيل اللاعب ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، والذي يبدو طموحًا لاتخاذ الكندي خطوة جديدة في مستقبله.

قبل أشهر قليلة، وفي ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل إدارة بايرن ميونخ، تحدث هوسيه قائلًا إنه "لا يعرف إلى من يتحدث بشأن عقد الكندي" الذي يمتد حتى 2025، ويطمح هوسيه في الوصول إلى بنود أخرى به قد تشتمل على عملية تجديد العقد بشكل كامل.

الآن ومع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية باللاعب ورحيل أوليفر كان وحسن صالح حميديتش من الإدارة الرياضية والتنفيذية للبافاريين، لا ينكر هوسيه أنه يتواصل مع أندية أوروبية بشأن ديفيز، قائلًا إن بعضهم راسله بالفعل، لكن يتبقى عامان في عقده، مع عدم استبعاد أي خيار.

وقال هوسيه في تصريحات لشبكة "تي إس إن": "كل شيء قابل للحدوث، قد يبقى في بايرن وقد يرحل، الحقيقة الواضحة أن هناك تواصلًا حدث مع بعض الأندية، وأن هناك عامين يتبقيان في عقده".

وأردف: "قد يبقى في بايرن وقد يرحل، حسب ما ستسفر عنه الأمور في المرحلة المقبلة".