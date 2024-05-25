يعيش حياته بالطول والعرض.. بيكيه يرتدي "تي شيرت" مرصعًا بـ 30 ألف حجر كريم!

النجم الكتالوني يجيد استغلال إرثه

يمكن لجيرارد بيكيه أن يتباهى بأشياء كثيرة طيلة مسيرته، بما في ذلك إحراز بطولة كأس العالم والفوز بكل شيء ممكن مع برشلونة، والآن يرتدي أيضًا أغلى قميص كرة قدم في التاريخ!.

إنه امتياز مخصص قدمته العلامة التجارية للأزياء "بالر" المتخصصة في صناعة الملابس الرياضية وتحويلها إلى أزياء اعتيادية، بالاشتراك مع مجموعة "فايف" لصناعات الرفاهية.

قامت كلا الشركتين بإنشاء إصدار "فايف - بالر" وهو تكريم لدمج كرة القدم والموضة، والذي ظهر لأول مرة بمجموعة ملابس تضم إصدارًا محدودًا من قميص كرة قدم، يعد الأغلى على الإطلاق من فئة القمصان الرياضية المناسبة للارتداء خارج الملاعب وارتداها أيقونة كرة قدم، لأنه مرصع بـ 30.000 قطعة من أحجار "سواروفسكي" الكريمة، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

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سعر القميص ليس في متناول الجميع، إذ ينبغي عليك للحصول على واحد أن تدفع ما لا يقل عن 5000 يورو، وحتى مع هذا المبلغ من غير المرجح أن تحصل على قميص حيث تم إطلاق أحد عشر وحدة فقط!.

القطعة الأساسية والتي ظهر بها بيكيه هي القميص الذي يحمل شعاري "بارل" و"فايف" مع رقم 5 واسم "بارل" مكان اسم اللاعب، مرصع بالكريستال ضمن الأحجار الكريمة التي سبق ذكر عددها.

خلال الإطلاق الرسمي لفندق Five Palm Jumeirah بالإمارات، تم تقديم أحد القمصان الحصرية الأحد عشر إلى جيرارد بيكيه، الذي يبدو أنه لا يزال يجيد الحصول على طرق الاستمتاع بشهرته ومكانته الاستثنائية في كرة القدم حتى بعد الاعتزال.