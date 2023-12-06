"يعلمك معنى أن تكون الأفضل في العالم" .. بيرلو يكشف كواليس تدريبه كريستيانو رونالدو!

بيرلو يتحدث عن تجربته مع رونالدو

مدح النجم الإيطالي أندريا بيرلو، نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو، متحدثًا عن الفترة التي قضاها مدربًا له في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وتولى بيرلو تدريب يوفنتوس في موسم 2020-2021، ليكون مدربًا لكريستيانو رونالدو، قبل أن يرحل للانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال بيرلو خلال تصريحات لراديو الدوري الإيطالي: "تدريب كريستيانو رونالدو، يجعلك تعلم كيف تصبح رقم 1 في العالم، إنه محترف مثالي في كافة الجوانب".

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وأضاف: "رونالدو محترف في نظامه الغذائي، وطريقة تعافيه بعد المباريات، وأيضًا خوضه التدريبات مع الفريق".

يذكر أن مانشستر يونايتد قرر فسخ عقد رونالدو، بعد مقابلته المثيرة للجدل مع الإعلامي بيرس مورجان، التي هاجم فيها مدربه السابق الهولندي إيريك تين هاج، وإدارة النادي الإنجليزي.