يعشقه برايتون ويريده السيتي ويتعقبه ليفربول.. من يظفر بجوهرة تشيلسي؟

موهبة من بين الأبرز في أوروبا

يعد نادي تشيلسي موطنًا لواحد من أهم المواهب الدفاعية في أوروبا وهو الإنجليزي ليفي كولويل، الذي انتهت إعارته هذا الصيف إلى برايتون بعدما قدم مستوى مبهرًا رفقة المدرب روبرتو دي زيربي.

كولويل الذي ينتهي عقده مع البلوز في عام 2025، شارك 17 مرة مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مساعدًا فريق روبرتو دي زيربي في الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات، كما كان مهمًا في وصول برايتون للدوري الأوروبي قبل توتنهام وناديه الأم تشيلسي وهي البطولة التي يخوضها برايتون لأول مرة في تاريخه الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "إيفنينج ستاندارد" فقد عرض البلوز على الشاب فكرة التمديد لكنه يريد تأكيدات من ماوريسيو بوتشيتينو مدرب البلوز المقبل على عدد الدقائق التي سيحصل عليها بصفة أساسية قبل أن يقرر مستقبله.

مدرب توتنهام السابق الذي سيبدأ رسميًا دوره الجديد في تشيلسي الأسبوع المقبل ، لديه بالفعل مجموعة كبيرة من الخيارات في الدفاع للموسم المقبل، ولذلك تبدو حالة كولويل مثيرة للقيل والقال.

وفقًا للمصدر ذاته، فقد قدم برايتون عرضًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من الشهر المنصرم، والذي رفضه تشيلسي بسرعة.

تشيلسي بدوره يريد مويسيس كايسيدو في الوسط، بالتالي سيكون هناك حديث آخر مع برايتون حول ضمه، لكن صفقة تبادلية واضحة المعالم لن تتم في ظل تشبث البلوز على الأقل بالجانب التسويقي في صفقة كولويل.

ليفربول هو الآخر يجرب حظه، تقارير إنجليزية كانت قد أشارت إلى أن يورجن كلوب استفسر خلال الأسبوعين الماضيين عن إمكانية ضم كولويل إلى الريدز، لكن تشيلسي سرعان ما أوقف تلك الاستفسارات.

كما أن مانشستر سيتي يبدو مهتمًا هو الآخر بضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، لكنه تلقى الرد من تشيلسي بأن اللاعب ليس للبيع.

في مقابلة سابقة مع "بي بي سي" قال كولويل إن "الأفضل لم يأت بعد" مشيرًا إلى أنه يتلقى "الكثير من الثناء ولكني ما زلت أرتكب أخطاء لا يراها الجميع لأنني أحصل على الكثير من الثناء، أعلم أنني يمكن أن أكون أفضل بكثير ولدي الكثير في المستقبل".