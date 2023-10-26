يعزز وجوده في المملكة .. ريال مدريد واتفاق سعودي تاريخي

ريال مدريد تمكن من التوصل إلى اتفاق رعاية مع أحد البنوك السعودية..

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن توصله رسميًا إلى اتفاق رعاية مع نادي ريال مدريد الإسباني، ليصبح أحد الرعاة الرسميين للنادي الملكي.

وأنهى نادي العاصمة الإسبانية صفقة مع المؤسسة المالية لتولي دور الشريك الرسمي، والذي سيكون الآن الراعي الوحيد الحالي لريال مدريد في السعودية.

وفي السابق، كان لدى ريال مدريد عقد رعاية مع شركة الاتصالات السعودية، والذي انتهى في عام 2013.

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ويؤكد موقع "ذا أثلتيك" الإنجليزي أن الاتفاق الحالي بين ريال مدريد والبنك السعودي لا يتضمن أي علامة تجارية على القمصان أو أدوات التدريب أو الملعب.

وحسب التقرير، فإن هذا التطور يأتي على خلفية شراكة أخرى في الشرق الأوسط، حيث أعلن ريال مدريد مؤخرًا عن اتفاقية رعاية أكبر مع هيئة السياحة في دبي.

ويعتقد أن هذه الشراكة مع البنك السعودي مشابهة في طبيعتها للاتفاقية الحالية للنادي مع إحدى المجموعات المالية في جواتيمالا، وتهدف إلى توسيع قاعدة عملاء البنك في المملكة العربية السعودية.

وأوضح ريال مدريد أن صفقة الرعاية هذه لا علاقة لها بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يمتلك نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يسافر ريال مدريد إلى المملكة العربية السعودية في يناير 2024 للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، حيث سيواجه جاره وغريمه أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي.