النجم الإسباني يعرف ما يريد

كشف نجم برشلونة لامين يامال عن التحدي الذي وضعه لنفسه في عام 2025 بعد أن أمضى عامًا رائعًا مع برشلونة وإسبانيا على المستوى الاحترافي.

كان لدى اللاعب البالغ من العمر 17 عام لا ينسىمع النادي والمنتخب الوطني، لكن نجم برشلونة متعطش بوضوح لمزيد من النجاح في عام 2025.

يامال يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا والحصول على المزيد من المساهمات في الأهداف أيضًا، حيث تبلغ إحصائياته الحالية للفريق الأول 13 هدفًا و21 تمريرة حاسمة في 72 مباراة.

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وقال لامين يامال لقناة Barca One: "هذا العام، كانت الألقاب الجماعية مفقودة في برشلونة، وهذا ما يثير حماسي أكثر، لكننا سنحاول الفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال وكل ما نستطيع".

وأردف بطل يورو 2024 مع إسبانيا: "أحتاج إلى تسجيل المزيد من الأهداف. لقد تحسنت كثيرًا في التمريرات الحاسمة، لذا فهذا هو التحدي الذي أواجهه".

وأضاف عن إصاباته: "سأعود أفضل مما كنت، لم تكن إصابتي هذه مرتبطة بالسابقة، لكنه مجرد سوء حظ، وهذا يحدث للجميع".