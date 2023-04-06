يعرف ما يعانيه روميلو لوكاكو .. فينيسوس جونيور يدعم نجم إنتر بعد الهجوم العنصري ضده

فينيسيوس جونيور قدم رسالة دعم إلى روميلو لوكاكو..

اشتعلت النيران في كرة القدم الإيطالية مساء الثلاثاء، بعد مباراة يوفنتوس وإنتر في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد شجار انتهى بطرد ثلاثة لاعبين، وإهانات عنصرية وجهها جمهور "البيانكونيري" إلى روميلو لوكاكو لاعب "النيراتزوري".

لوكاكو خرج صباح الأربعاء متحدثًا عن تلقيه إهانات عنصرية من جمهور يوفنتوس، مؤكدًا أنه يأمل في أن يتخذ الاتحاد الإيطالي إجراءات قاسية ضد أولتراس السيدة العجوز.

البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني قرر إظهار دعمه للبلجيكي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

فينيسيوس قام بنشر صورة لوكاكو وهو يحتفل بهدفه في مرمى يوفنتوس، مع تعليق: "نحن معًا في هذا يا رجل".

ويعد فينيسيوس من أكثر اللاعبين الذين يتعرضون للعنصرية من جماهير كرة القدم الإسبانية، لدرجة أن رابطة "لا ليجا" فتحت أكثر من 8 تحقيقات ضد هتافات عنصرية تعرض لها نجم ريال مدريد في ملاعب أندية الدوري الإسباني.