"فرنسا تعلم أننا فريق عظيم".. إيميليانو مارتينيز يتحدى مبابي!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Emiliano Martínez Argentina aquecimento Neo Quimica Arena 05 09 2021Getty Images
كأس العالمالأرجنتينفرنساإيميليانو مارتينيزكيليان مبابي

الأخطبوط الأرجنتيني يدرك جيدًا أهمية نهائي كأس العالم في حسم الصراع الأوروبي اللاتيني

تحدى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الألبيسيليستي منافسه في نهائي كأس العالم، الفرنسي كيليان مبابي، بشأن تصريحاته السابقة عن كرة القدم في أمريكا الجنوبية.

وكان مبابي قد قال قبل أشهر إن كرة القدم الأوروبية أقوى بكثير، وإن مستوى الكرة في أمريكا الجنوبية لا يرتقي لنفس المستوى الأوروبي.

ورد مارتينيز في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا: "لقد قال ذلك لأنه لم يلعب أبدًا في أمريكا الجنوبية".

وأضاف: "هم (فرنسا) يعرفون أننا فريق عظيم، ويحترموننا بالتأكيد".

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 90605فرنسا، 2018
  • 66044ألمانيا، 2014
  • 122739إسبانيا، 2010
  • 44862إيطاليا، 2006
324250 الأصوات
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