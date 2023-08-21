"يعاني من نفس كأس الهلال المُر" .. رودريجو دي بول يرد على عرض الأهلي

هل يلتحق نجم أتلتيكو مدريد بدوري روشن السعودي؟

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بعدما انتهت معاناة الهلال السعودي من رفض عدد من اللاعبين العالميين القدوم له بتعاقده مع البرازيلي نيمار دا سيلفا أخيرًا، بدأت معاناة جديدة في دوري روشن السعودي، وهذه المرة في الأهلي.

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الراقي يبحث عن تدعيم خط وسطه بلاعب أجنبي بدلًا من الجزائري رياض بودبوز، في ظل عدم قناعة المسؤولين به، رغم تمسك الجماهير به بقوة.

لكن بعد رفض البولندي بيوتر زيلينسكي؛ لاعب وسط نابولي الإيطالي، عرض الراقي، جاء دور الأرجنتيني رودريجو دي بول؛ نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أكد عصر أمس الإثنين، أن النادي السعودي قدم عرضًا بقيمة 32 مليون يورو لنظيره الأسباني، والمفاوضات جارية.

لكن مساءً جاء الرد سريعًا، فبحسب الصحفي جاستون إيدول فإن دي بول رفض مناقشة عرض الأهلي، وتمسك باستمرار مسيرته في أوروبا، ليتجه الراقي للبحث في مكان آخر، مع بقاء 15 يومًا فقط على نهاية الميركاتو الصيفي الجاري في السعودية.

يذكر أن الأهلي خلال الصيف الجاري تعاقد مع السباعي الأجنبي: رياض محرز، روبرتو فيرمينو،، إدوارد ميندي، فرانك كيسييه، أدميرال، آلان سانت ماكسيمين، روجير إيبانيز.

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