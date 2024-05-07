يعاني في الدوري الإنجليزي .. بيلينجهام يختار صديقه المفضل خارج ريال مدريد!

توافق جيد بين الثنائي

رغم امتلاك جود بيلينجهام العديد من الأصدقاء المعروفين في عالم كرة القدم، إلا أن صديقه المفضل خارج ريال مدريد لم يكن متوقعًا على الإطلاق.

بيلينجهام رحل عن بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلًا إلى ريال مدريد، وأصبح سريعًا من أهم النجوم على مستوى العالم بسبب البداية المبهرة في سانتياجو برنابيو.

وقبل مواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا، الأربعاء، سُئل الإنجليزي عن صديقه المفضل خارج ريال، وأجاب قائلًا:"أعتقد أنه جيو رينا، زميلي السابق في بوروسيا دورتموند ولاعب المنتخب الأمريكي".

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وأضاف في تصريحات نقلها موقع "Sportbible":"هو شخص جيد جدًا ولاعب رائع، تعايشت معه بصورة ممتازة في دورتموند، ولكني لم أره منذ فترة".

جدير بالذكر أن رينا الذي لعب بجوار بيلينجهام في ألمانيا، يلعب حاليًا مع نادي نوتنجهام فورست، ويعيش فترة صعبة مع الفريق في ظل صراعه لتفادي الهبوط من الدوري الإنجليزي، ولم يساهم سوى في تمريرة حاسمة واحدة مع الفريق في 10 مباريات.