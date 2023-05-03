لن يظهر بقميصهم .. مسيرة ليونيل ميسي مع باريس قد تكون انتهت بالفعل!

هتافات ضده من الجماهير وتزايد الانتقادات قد تكتب كلمة النهاية لميسي مع باريس

ربما كانت مباراة باريس سان جيرمان مع لوريان هي الأخيرة لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي مع باريس؛ فرغم إبعاده عن الفريق لأسبوعين لكن الشكوك باتت تتزايد حول إمكانية لعبه آخر 3 مباريات مع هتافات الجمهور العدائية ضده.

وسيغيب ميسي عن فريقه لمدة أسبوعين لإيقافه بسبب ذهابه في رحلة منتصف الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية دون إذن من ناديه كما يُشاع، بعد يوم من خسارتهم من لوريان 1-3 في الدوري الفرنسي.

ولن يلعب ميسي مباراتي تروا وأجاكسيو المقبلتين نظرًا لإيقافه، لكنه قد يغيب أيضًا عن الفريق في آخر 3 مباريات وفقًا لصحيفة "لو باريزيان".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس بنهاية الموسم وقرر ناديه عدم تجديد تعاقده، مع تردد شائعات عن قرب عودته لبرشلونة الذي غادره في 2021 وهو الهداف التاريخي له وللدوري الإسباني.

وتتزايد الانتقادات لميسي من قِبل جماهير باريس سان جيرمان التي تجمعت أمام مقر ناديها وهتفت ضده بعد الأزمة الأخيرة وسبته، وهي هتافات اعتادوا عليها حتى إنهم أطلقوا صافرات استهجان ضده في مباريات فريقهم وهو يلعب.