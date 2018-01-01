طبيب آرسنال يكشف عن اللحظة العاطفية التي جمعت كوسيلني بجريزمان

مدافع آرسنال عانى من إصابة صعبة خلال مواجهة أتليتكو مدريد حرمته اللعب في كأس العالم 2018

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد لوران كوسيلني مدافع آرسنال للعب من جديد بعد غياب دام 7 أشهر وتحديدًا منذ تعرضه لإصابة خلال مواجهة أتليتكو مدريد في نصف نهائي الدوري الأوروبي خلال مايو الماضي، إذ خاض مساء الخميس ما يقرب من 70 دقيقة أمام كاراباج في الدوري الأوروبي.

وقد كلفته تلك الإصابة الغياب عن كأس العالم 2018 والذي تُوج به منتخب بلاده فرنسا، وخلال فيلم وثائقي نشره حساب آرسنال على يوتيوب خاص برحلة علاج المدافع الفرنسي، تحدث طبيب النادي اللندني كاشفًا النقاب عن واحدة من أهم اللحظات العاطفية في تلك الليلة في مدريد.

إذ قال "كنا 3 أو 4 في الغرفة حيث يستلقي لوران على السرير. كانت لحظة عاطفية جدًا. انطلقت صافرة نهاية الشوط الأول وفجأة جاء كل اللاعبين إلينا. مستوى الحب والاحترام والتعاطف مع لوران كان واضحًا للغاية. كل اللاعبين جاؤوا وكان هناك الكثير من العناق، وبعدها انصرف الجميع للحديث مع المدرب".

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واصل "بقيت مع لوران وبعدها جاء أحد لاعبي الفريق المنافس، كان أنتوان جريزمان. كانت لحظة عاطفية للغاية. لقد تقدم للأمام ووضع يده حول جيرو وبدأ الاثنين عناقًا حارًا طويلًا. جريزمان لم يسألني عن مدى سوء إصابته، لكنهم نظرا لبعضهما البعض وبدا أنه علم تقريبًا مدى الضرر الذي لحق بجيرو".

أتم قائلًا "تلك اللحظة صنعت انطباعًا كبيرًا على لوران. أعتقد أنه أدرك أنه لم يكن محبوبًا فقط في غرفة ملابس فريقه، بل أن الناس جميعًا بالخارج تفكر به وتهتم به وبما سيحدث مستقبلًا. وكذلك أدرك جيرو في تلك اللحظة أنها كانت نهاية كأس العالم بالنسبة له".