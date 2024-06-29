يضع اللمسات الأخيرة .. موسى ماريجا يعود إلى دوري روشن مجددًا!

هل نرى ماريجا مجددًا في دوري روشن الموسم القادم؟

أصبح النجم المالي موسى ماريجا مهاجم الهلال والشارقة الإماراتي السابق، على بُعد خطوات قليلة من العودة مجددًا إلى دوري روشن السعودي من بوابة فريق جديد.

وكان ماريجا لاعبًا في صفوف الهلال، قبل أن يرحل خلال صيف 2023 إلى نادي الشارقة الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي، قبل أن يرحل، ليصبح الآن غير مرتبط بفريق.

وكشف الإعلامي رودي جاليتي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن ماريجا يقترب من الانتقال إلى فريق سعودي غير مملوك لصندوق الاستثمارات العامة.

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وأكد جاليتي على أن ماريجا يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على عقده الجديد مع الفريق الذي سينتقل له في صفقة انتقال حر خلال الوقت الحالي.

ولم يتم الكشف عن اسم الفريق الذي سينتقل له ماريجا، ولكن الأكيد أنه خارج الأربعة الكبار الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.