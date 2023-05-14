"يصفي حساباته مع الأهلي" .. تصريح عمر السومة يهدد عودته للراقي!

جمهور الأهلي غاضب وهناك رفض لعودته من بعضهم!

shahid

ما إن اقتربت عودة المهاجم السوري عمر السومة إلى الأهلي السعودي من جديد إلا واشتعلت الأجواء بشكل مفاجئ بتصريح أغضب الجماهير الراقي.

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العقيد قضى الموسم الجاري معارًا للعربي القطري، واختتمه بالتتويج قبل يومين بكأس أمير قطر على حساب السد.

وظهر السومة في احتفالات قناة "الكاس" باللقب مع لاعبي العربي، متحدثًا عن بيئة النادي القطري قائلًا: "بيئة العربي نظيفة، هنا شاهدت شيئًا لم أكن أتوقعه، حتى يومنا هذا لم أشاهد أحد اللاعبين يتضارب مع آخر أو يغضب منه، حتى أحيانًا يحدث سوء تفاهم في التدريب، ينتهي بالملعب على الفور، وعندما ندخل غرف خلع الملابس، يتعامل الجميع وكأنه لم يحدث أي شيء".

حديث المهاجم السوري اعتبره الكثيرون إسقاطًا على بيئة الأهلي، مشنين هجومًا حادًا عليه، إذ كتب أحدهم: "أقسم بالله حلال فيكم يا من تطالبوا بعودته، اللاعب الوحيد اللي تمشكل مع الجميع يرميها على زملائه، لسه بتشوفوا هو بيوقع للعربي وبيصفي حساباته مع الأهلي، ناكر جميل ويرمي إخفاقاته على الآخرين"، فيما علق آخر: "هل كابتن عمر السومة يقدر يعلمنا من ضرب ريبروف ومن ضرب أيمن الخليف ومن ضرب سعيد الربيعي ومن ضرب سوزا ومن طلب إبعاد باسم داوود ومن قال يا أنا يا دجانيني في النادي، ومن رفض دخول رئيس النادي عبد الإله مؤمنة التمرين"، وكتب ثالث: "السومة يقول بيئة العربي نظيفة وما فيها مضاربات، بعدما اختلق مشكلة بسبب التبديل، خرجت تبرر له، والآن تبغاه يرجع، أمثالك هم من جعل السومة يمتدح العربي ويسقط على فريقنا، للأسف لستم أمناء".

جدير بالذكر أن إعارة السومة للعربي انتهت بنهاية الموسم، ويمتد عقده مع الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل، لكنه يمتلك أكثر من عرض قطري.

Shahid