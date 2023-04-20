يصعب مهمة الهلال .. قرار استثنائي لصالح أوراوا قبل النهائي الآسيوي

الاتحاد الآسيوي يراعي ظروف أوراوا الخاصة قبل مواجهة الهلال

shahid

تسعة أيام فقط متبقية على نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني، لكن اتخذ الأخير خطوة من شأنها أن تصعب مهمة الزعيم.

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لقاء الذهاب يقام في 29 من أبريل الجاري في العاصمة السعودية "الرياض"، على أن يقام الإياب في سايتاما في السادس من مايو المقبل.

ورغم أن القيد أُغلق منذ انطلاق الأدوار الإقصائية إلا أن الفريق الياباني، نجح في قيد ستة لاعبين جدد في قائمته للقاء، هم: ماريوس هويبراتين، شينزو كوروكي، جوزيه كانتي، تاكويا أوجيوارا وشون يوشيدا، بينما يستمر الهلال بقائمته المقدمة منذ دور الـ16.

ويأتي هذا القيد بشكل استثنائي فقط لأوراوا، إذ أوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، في تصريح خاص من مسؤول في الاتحاد القاري: "النهائي كان من المقرر أن يقام في فبراير الماضي، ثم تأجل لأبريل، وفي الوقت نفسه تأهل فريق الشرق في 25 من أغسطس الماضي، أي بقي أوراوا ثمانية أشهر دون تسجيل لاعبين، لذلك قرر الاتحاد بشكل استثنائي السماح له بقيد لاعبين جدد".

جدير بالذكر أن الهلال وأوراوا تقابلا في النهائي مرتين، توج الفريق الياباني بطلًا عام 2017م، فيما حصد الزعيم اللقب عام 2019م.

Shahid