يصالح جماهير برشلونة؟ .. ميسي ينهي أزمة الإعجاب بمنشور لاوتارو!

ليونيل ميسي ينهي الأزمة التي تسبب فيها عقب فوز إنتر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

صالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان جماهير فريقه السابق برشلونة بعد أن تسبب في الكثير من الجدل عقب الإقصاء الأوروبي الذي عانى منه النادي في مواجهة إنتر.

وقام ميسي بترك إعجاب على صورة نشرها جوردي ألبا بعد الفوز الهام الذي جاء في اللحظات الأخيرة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

جاء هذا عقب أيام من قيام ميسي بالإعجاب بصورة النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي احتفل فيه بالهدف الذي سجله في شباك الفريق الكتالوني.

وأثار ميسي غضب الكثير من جماهير النادي الكتالوني بعد ذلك الإعجاب الذي وضعه لإيكاردي، حيث فسر البعض الأمر على أنه شماتة من النجم الأرجنتيني في فريقه السابق.

بينما قام البعض بتفسير الأمر على أنه مجرد مجاملة من ليونيل لمواطنه وزميله في المنتخب الأرجنتيني على صورة نشرها على حسابه على "إنستجرام".