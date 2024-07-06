"يشعر وكأنه امرأة" .. ليمان يثير الجدل من جديد بالهجوم على لاعب ألمانيا!

طالب الفيفا بالتدخل فورًا

بعد وصفه منتخب إسبانيا بمجموعة من الأطفال، قرر ينس ليمان إثارة الجدل من جديد، ولكن بتصريح آخر عن روبرت أندريش لاعب منتخب ألمانيا.

المانشافت ودع يورو 2024 أمس، الجمعة، بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف في ربع النهائي، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، قبل أن يسجل ميكيل ميرينو هدف الفوز القاتل في الشوط الإضافي الثاني.

المباراة شهدت دخول أندريش كبديل، وظهر صابغًا شعره باللون الوردي، وهو الأمر الذي علق عليه ليمان قائلًا:"هل لديه أي مشكلة في الشخصية تجعله يحاول إبراز نفسه بهذه الطريقة؟ لو كنت زميله كان سيبدو الأمر غريبًا بالنسبة لي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف في تصريحات لشبكة "فليت تي في":"في البداية كان لديه شعر أشقر، والآن قرر تغييره إلى الوردي، ماذا يريد أن يظهر لنا؟ ربما يشعر وكأنه امرأة، علينا أن نتسامح مع هذا الأمر، ولكن أتمنى أن يحظر الاتحاد الأوروبي ألوان الشعر الغريبة لأنها يمكن أن تسبب ارتباكًا بين المنافسين".

ومن جانبه عارض يوليان ناجلسمان ما قاله ليمان، ودافع عن أندريش قائلًا:"كل شخص لديه الحرية في اختيار لون شعره، أحاول إبعاد نفسي عن الآخرين، ما أحكم عليه هو ما إذا كان روبرت بخير أم لا".

جدير بالذكر أن حارس ألمانيا وآرسنال السابق، قام بالتراجع عن التقليل من منتخب إسبانيا، حيث هنأ الفريق على الصعود إلى نصف النهائي على حساب بلاده، مشيرًا إلى أن رؤيته كانت خاطئة قبل المباراة.