"يشعر بالملل في أمريكا".. طريد برشلونة يفتح أبواب الدوري السعودي أمام نجوم أوروبا!

هل يسحب الدوري السعودي البساط من تحت أقدام الدوري الأمريكي!

يشعر ريكي بوتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الحالي، ومتوسط ميدان برشلونة السابق بالملل في الدوري الأمريكي، مما قد يفتح الباب لتفكير بعض اللاعبين في إعادة النظر للانتقال إلى شواطئ المحيط الهادئ في السنوات القادمة، مع وجود فرصة للعب في الدوري السعودي.

وصرح الصحفي روت فيلار في برنامج "توت كوستا" على راديو كاتالونيا: "بوتش يشعر بالملل في لوس أنجلوس".

وأضاف الصحفي الإسباني: "لوس أنجلوس وميامي ليستا مدينتين جميلتين للعيش فيهما، كل شيء يتم بالسيارة وليس هناك حركة، عندما تكون معتادًا على القيام بأشياء كثيرة في المدينة، كما هو الحال مع ريكوي بوتش، على سبيل المثال فإن الذهاب إلى نيويورك ليس هو نفسه الذهاب إلى نيويورك أكثر من الذهاب إلى لوس أنجلوس أو ميامي".

وجاءت التصريحات بعد الجدل الدائر حول الرفض المزعوم من سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة الانضمام إلى النصر مقابل 20 مليون يورو كراتب سنوي، خوفًا من تكيفه في السعودية.

الجدير بالذكر أن الدوري الأمريكي كان عامل جذب للاعبين الكبار من أجل إنهاء مسيرتهم فيه خلال السنوات الماضية، لكنه يجد الآن منافسة شرسة بعد النمو الكبير للدوري السعودي.