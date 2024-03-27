"يجب أن يشعر بالقلق" .. خطر داهم يهدد نجم برشلونة من بايرن ميونخ!

سباق على المقعد الذهبي قبل يورو 2024

كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن تهديد صريح لمقعد إلكاي جوندوجان، نجم برشلونة وقائد منتخب ألمانيا، في صفوف "المانشافت" خلال كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن جوندوجان الذي احتفظ بشارة قيادة منتخب بلاده رغم عودة توني كروس، خلال مباراتي فرنسا وهولندا، لا يضمن مقعده في خطة المدرب يوليان ناجلسمان خلال اليورو.

وشددت الصحيفة الألمانية، على أن "الانتصارات القوية" التي حققها "المانشافت" على فرنسا (0-2) وهولندا (2-1) تظهر أن الفريق "يعمل بشكل جيد ولا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في الوقت الحالي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكنها عادت وأكدت أن هناك احتمالية، بدخول ليروي ساني، نجم بايرن ميونخ في الصورة على حساب جوندوجان، ليشغل مركز صانع ألعاب الماكينات خلال البطولة التي تستضيفها ألمانيا في الصيف المقبل.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وأشارت إلى أن تألق فلوريان فيرتز وجمال موسيالا في العديد من المواقف، مع غياب البصمة المؤثرة لجوندوجان في المباراتين الدوليتين، قد يدفع ناجلسمان للتفكير في استبداله بساني، الذي يغيب بسبب إيقافه لثلاث مباريات بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام النمسا.

وأشاد ناجلسمان بساني خلال المؤتمر الصحفي الأخير، قائلًا: "ليروي له دور مهم لأنه لاعب استثنائي. ويعرف أيضًا معنى اللعب في بطولة أوروبية، تحدثنا بالفعل عن بعض الأشياء عبر الهاتف، وسأتناول العشاء معه مرة أخرى في ميونخ. ليس لدي أدنى شك في أنه سيقدم كل ما لديه للمنتخب".

في المقابل، لم يلق أداء جوندوجان إعجاب ناجلسمان بشكل كافٍ، حيث حذر من أنه لم يكن في أفضل مستوياته خلال التوقف الدولي الأخير، رغم أنه يؤدي بشكل جيد مع برشلونة ويخوض جميع المباريات كاملة.