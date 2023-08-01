يشعر بالأذى .. توخيل : أنا السبب في رحيل ماني إلى النصر!

حالة من الندم لدى المدرب الألماني

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أعرب توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ عن تحمله المسؤولية الكاملة لرحيل النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف الفريق هذا الصيف.

ماني سينضم إلى كتيبة النجوم المنضمين حديثًا إلى دوري روشن السعودي، بعد إعلان انضمامه بشكل رسمي إلى صفوف النصر ليجاور البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، بعد موسم محبط قضاه مع بايرن.

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وقال توخيل في تصريحات صحفية عن رحيل ماني:"تعانقنا واتفقنا أننا لا نحب ما يحدث الآن لذلك رحيله هو القرار الأنسب للجميع، أتفهم تمامًا أنه يشعر بالأذى".

وأضاف:"أنا لا أشعر بالسعادة تجاه ما حدث، لم ننجح في استغلال إمكانياته بالشكل الكافي وهذه مسؤوليتي الكاملة".

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يذكر أن ماني سينضم لمجموعة من النجوم العالميين في النصر، حيث سيلعب مع رونالدو وأليكس تيليس ومارسيلو بروزوفيتش المنضم حديثًا من إنتر.

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