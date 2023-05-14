يشعرون بالصدمة .. نجوم باريس سان جيرمان يعلقون على صافرات الاستهجان ضد ليونيل ميسي

عدد من لاعبي باريس سان جيرمان يعلقون على صافرات الاستهجان التي تواصل ملاحقة ميسي في "حديقة الأمراء"..

لم يتوقف مشجعو نادي باريس سان جيرمان عن إطلاق صافرات الاستهجان ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ملعب "حديقة الأمراء"، حيث كانت آخر حلقات هذا المسلسل خلال مباراة الفريق أمام أجاكسيو في الجولة 35 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الفرنسي.

ميسي عاد إلى التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان بعد عقوبة الإيقاف المؤقت التي تعرض لها إثر سفره دون إذن إلى المملكة العربية السعودية، عقب خسارة الفريق أمام لوريان في الثلاثين من أبريل الماضي.

مشجعو باريس سان جيرمان عبروا عن إحباطهم تجاه ميسي مرة أخرى، مع المزيد من صافرات الاستهجان ضد من مدرجات "حديقة الأمراء" خلال فوز الفريق على أجاكسيو بخماسية نظيفة مساء السبت.

لكن زملاء ميسي في باريس سان جيرمان خرجوا للدفاع عنه في التصريحات التي أدلوا بها بعد المباراة، حيث أكدوا أن الأمر يؤذي الجميع.

البرتغالي دانيلو بيريرا تحدث لقناة "+Canal" الفرنسية قائلًا: "حسنًا، من الصعب أن نرى زميلًا في الفريق يتعرض لصافرات الاستهجان، الأمر مؤلم".

وأضاف: "إنه زميلنا في الفريق ونحن جميعًا معًا، إذا كان على الجمهور أن يطلق الصافرات فالأمر يؤثر على الفريق بأكمله، لكن لا بأس، نحن نواصل العمل، لدينا بطولة يجب أن نفوز بها وهذا ما يهم".

الأمر لم يقتصر على دانيلو، حيث انضم إليه مواطنه ريناتو سانشيس للدفاع عن ميسي أيضًا، والذي قال في تصريحات بعد المباراة: "للصحفيين عندما سئل عن موقفه الصعب بالنسبة للعظماء على الإطلاق: "أعتقد أن الأمر صعب بعض الشيء على الجميع وخاصة ليونيل لأنه لا يوجد لاعب يقدر هذا النوع من اللحظات".

وأكمل: "لكنها حالة لا يمكننا السيطرة عليها، الأمر صعب بعض الشيء عليه، لكن ليس لي أن أتحدث عن هذا الوضع، هل يجب أن يبقى في باريس سان جيرمان؟ اسأله".

ومن المتوقع أن يرحل ميسي عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي مع انتهاء عقده في "حديقة الأمراء" مع تزايد الحديث عن اقتراب عودته إلى برشلونة الإسباني، كما توجد تقارير تفيد بانتقاله إلى دوري روشن السعودي أو الدوري الأمريكي.