"يشجع الخصم"..قميص برشلونة يكشف سر تجاهل صحفي السلفادور لفينيسيوس في البالون دور

صحفي السلفادور أثار الجدل في الأيام الماضية...

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا للصحفي برونو بورزيو، والذي أثار الجدل في الأيام الماضية، بسبب اختياراته في سباق جائزة الكرة الذهبية، وتجاهله لفينيسيوس جونيور.

وكان الصحفي السلفادوري، قد قرر عدم التصويت لنجم ريال مدريد، ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024، واختار في المركز الأول زميله في الفريق الإسباني، جود بيلينجهام.

وفي مقابلة مع إذاعة "ماركا" الإسبانية، أكد بورزيو، أنه منزعج من طريقة تعامل وسائل الإعلام مع قائمته، وخاصة برنامج الشيرينجيتو، الذي نشر صورًا للصحفي وهو يرتدي قميص برشلونة.

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وقال الصحفي في تصريحاته: "إذا سألتم عني في السلفادور، سيقولون لكم إنني لا ارتبط بأي صلة مع برشلونة، بل اعتبرهم فريقًا فاسدًا، أنا أرتدي القمصان التي أريدها، ليس شرطًا أن يكون انتمائي لهذا الفريق".

وأضاف: "فريقي المفضل هو ميلان، فلدي جذور إيطالية، وليس لدّي أي تفضيل بالنسبة للفرق الإسبانية، ليس لي أي علاقة مع برشلونة، على العكس تمامًا".