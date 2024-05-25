يشجعهم منذ الصبا.. نجم ليفربول "حلم" برشلونة!

صفقة يبدو أنها ستسيل الكثير من الحبر

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول يمثل "حلمًا" بالنسبة لديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة.

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد صرح من قبل بأن دياز كان هدفا لبرشلونة عام 2022 ولكن لم يتمكن البلوجرانا من الحصول على خدمات لاعب بورتو السابق.

وصول أرني سلوت إلى ليفربول قد يغير الكثير من التفاصيل المتعلقة بمكان دياز الأساسي في الريدز الموسم المقبل بينما قد يفسح رحيل البرازيلي رافينيا المحتمل عن برشلونة إلى الدوري السعودي المجال لانتداب اللاعب الكولومبي الموهوب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على أي حال، يبدو أن دياز البالغ من العمر 27 عامًا سيكون الرهان الأبرز لبرشلونة في موسم الانتقالات الصيفية 2024 وسط أزمة مادية طاحنة يعانيها النادي الكتالوني قد تعرقل انتقال اللاعب الذي صرح والده من قبل بأنه مشجع منذ الصبا للنادي الكتالوني.