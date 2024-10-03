"يشبه ميسي وأفضل من فينيسيوس".. نجم إسبانيا الأسبق يكيل المدح للامين يامال!

المديح يأتي من لاعب تاريخي في "لا روخا"

ثمن ماركوس سينا، الإسباني الدولي الأسبق، المستوى الذي يقدمه نجم برشلونة حاليًا لامين يامال، مقارنًا إياه بالأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال سينا في تصريحات على هامش حدث لمؤسسة AWEX Education بالعاصمة الإسبانية مدريد: "أنا معجب بيامال أكثر من فينسيوس جونيور، أحبه أكثر بكثير، لكنهما لاعبان رائعان".

وأردف: "إنه يستطيع اللعب بوتيرة أهدأ ويتحلى بذلك أكثر من فينيسيوس، لو كان يتحلى بنفس السرعة التي يتمتع بها فينيسيوس لربما كان المراوغ الأكثر كمالًا على الإطلاق".

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وأضاف: "حينما كنت أسأل عن الفارق بين ميسي ورونالدو، كنت أفضل ميسي لأنه يستطيع اللعب في الوتيرة الهادئة، وهو نفس ما يمتلكه لامين يامال".

وذكر سينا أن لاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش "يجعل فريقه أفضل في كل الأحوال" و"أنا معجب كبير به".

كما أشاد سينا بزميله السابق أندريس إنييستا قائلًا: "كان يجب أن يفوز بالكرة الذهبية مرة واحدة على الأقل، تلك التي كانت في عام 2010".