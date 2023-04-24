"يسرقوننا بوجود VAR ودونه" غضب كبير في أتلتيكو مدريد بعد الهزيمة من برشلونة

أتلتيكو مدريد يقترب من رقم فريد في الليجا؛ فهل الروخي بلانكوس يُسرق حقًا؟

تسود حالة من الغضب في أوساط مشجعي أتلتيكو مدريد ومسؤولي النادي الإسباني لأنهم يرون فريقهم يُسرق لصالح برشلونة وريال مدريد.

وتغلب برشلونة، أمس الأحد، على أتلتيكو مدريد، بهدف فيران توريس في الدوري الإسباني الذي يتصدره الفريق الكتالوني برصيد 76 نقطة وخلفه ريال مدريد بـ 65 نقطة ثم أتلتيكو برصيد 60 نقطة.

ويحتج أنصار أتلتيكو على عدم منحهم ركلة جزاء أمس بعد لمسة يد من سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة داخل منطقة الجزاء.

ونقل موقع ريليفو تصريحات مصدر مقرب من الجهاز الفني لأتلتيكو قال فيها: "الحقيقة مخزية. نُطحن بين شقي رحى الناديين الكبيرين –ريال مدريد وبرشلونة- يسرقوننا بوجود تقنية الفيديو ودون تقنية الفيديو".

ويعد أتلتيكو مدريد النادي الإسباني الوحيد الذي لم يحتسب له أي ركلة جزاء طوال الموسم الحالي الذي لُعب منه 30 جولة.

وكان مدرب أتلتيكو، دييجو سيميوني قد قال عقب فوزه على ألميريا في الدوري بمساعدة تقنية الفيديو "VAR" "التقنية تجعل الأمر أكثر عدلًا للجميع. هذه المرة لصالحك، غدًا ستكون ضدك".