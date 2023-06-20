هل يستجيب ياسر المسحل؟ .. طلب عاجل لـ"إبعاد" ماجد عبد الله الجديد عن الاتحاد

هل يستجيب ياسر المسحل لهذا الطلب من أجل الكرة السعودية؟!

يبحث السعوديون منذ سنواتٍ طويلة، عن مهاجم محلي كبير، يستطيع خلافة أسطورة نادي النصر والمنتخب ماجد عبد الله.

معاناة الأخضر السعودي مع المهاجم المحلي؛ جعلت البعض يطالب بتجنيس مهاجمين أجانب؛ على رأسهم البرازيلي رومارينيو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي تركي الحربي، عن اللاعب السعودي الأقرب لخلافة ماجد عبد الله؛ قائلًا: "إنه طلال حاجي".

وكتب الحربي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حاجي موهبة هجومية رائعة.. أرى له مستقبلًا كبيرًا بإذن الله، فيه من ماجدونا الكثير".

وطالب الإعلامي الرياضي، اتحاد الكرة السعودي برئاسة ياسر المسحل، بالاستثمار في هذا المهاجم الشاب؛ وذلك بالتكفل الكامل بمصاريف خوضه تجربة معايشة خارجيًا، ثم احترافه؛ بدلًا من البقاء مع الاتحاد.

جدير بالذكر أن طلال حاجي، الذي يتواجد في صفوف الفئات السنية لنادي الاتحاد، يحظى بمتابعة شخصية من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لإمكانية الاستعانة به مستقبلًا.