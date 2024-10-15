لن يستبدل ألابا.. نجم آرسنال يقول "لا" لريال مدريد!

المدافع الفرنسي لن يتحرك الآن من الجانرز

في ظل الأزمة التي يواجهها ريال مدريد في مركز قلب الدفاع، بعد تعقد عودة دافيد ألابا من إصابته الطويلة واحتمال وجود انتكاسة أخرى بركبته، يتوجه ريال مدريد إلى سوق الانتقالات لجلب البدائل.

وجود اسم دفاعي قوي في قلب الدفاع إلى جانب كل من أنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو ضرورة ملحة، وسط صعوبة استمرار الاعتماد على أوريليان تشواميني وخيسوس فاييخو وجاكوبو رامون في هذا الموقع الحساس.

الاسم الذي يتوجه إليه ريال مدريد يتمثل في ويليام ساليبا مدافع آرسنال، والذي بات قطعة محورية في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا.

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لكن صحيفة "دايلي إكسبريس" أشارت إلى أن كلًا من آرسنال وساليبا لا يريدان أن تتم تلك الصفقة، وأن الدولي الفرنسي لن يرحب بأي خطوة من شأنها جعله يرحل عن الجانرز.

وكان ساليبا الذي ينتهي عقده مع آرسنال في 2027 قد صرح في وقت سابق بأنه مشجع لآرسنال منذ الصبا وعاشق لمواطنه أسطورة الجانرز، تييري هنري.