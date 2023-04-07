يريد الثأر لبرشلونة؟ .. سيتيين: علينا أن نضرب ريال مدريد أولًا

علي رفعت
|
Quique SetiénGetty
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريد vs فياريالريال مدريدفياريال

كيكي سيتيين المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لفياريال يتحدث عن مواجهة ريال مدريد.

أكد كيكي سيتيين المدير الفني الأسبق لبرشلونة والحالي لفياريال على صعوبة المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أن الملكي يستطيع التسجيل في أي وقت.

وقال سيتيين: "لا تعرف أبدًا إذا ما كنت أفضل أو أسوأ من ريال مدريد، ولا تعرف إذا كنت تسيطر عليهم أم هم الذين يسيطرون عليك".

وأضاف: "لا يمكنك أن تعرف متى سيضربون، يمكنهم صناعة أربع أو خمس فرص للتسجيل، لذلك علينا أن نضربهم أولًا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد خسر لتوه أمام ريال مدريد برباعية نظيفة في كأس ملك إسبانيا ليصعد الملكي إلى النهائي.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

191155 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 28%كريم بنزيما
  • 30%إرلينج هالاند
  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
191155 الأصوات

اختيارات المحررين