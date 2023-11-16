يرفض ميسي؟ نجم برشلونة السابق يستبعد الانتقال إلى إنتر ميامي!

لاعب برشلونة السابق ليس مهتمًا بالانتقال إلى إنتر ميامي.

لم يبد الكرواتي إيفان راكيتيتش قائد نادي إشبيلية الإسباني اهتمامًا حقيقيًا بفكرة لم شمله مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميله السابق في برشلونة، ونجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي.

وخرجت تقارير تفيد بإمكانية أن يتحرك إنتر ميامي للتعاقد مع راكيتيتش، ليلعب من جديد إلى جوار ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، مع احتمالية إضافة زميلهم السابق لويس سواريز قريبًا إلى الفريق قادمًا من جريميو البرازيلي.

وقلل راكيتيتش، الذي قضى 6 سنوات بقميص برشلونة بين عامي 2014 و2020، من إمكانية الانتقال إلى إنتر ميامي، مع اقتراب نهاية عقده مع إشبيلية.

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وردًا على رسالة وجهت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي سُئل فيها عن إمكانية الانتقال إلى إنتر ميامي، قال لاعب الوسط المخضرم: "يمكن أن يحدث ذلك، لكن أعتقد أنني سأبقى هنا - في إشبيلية - من المفترض أن يكون هناك اتفاق شفهي على ذلك، يمكن أن أجدد عقدي لمدة عامين، لكن دعونا نرى ما سيحدث".

راكيتيتش أكد سابقًا عن رغبته في تمديد ارتباطه بإشبيلية، خلال الفترة الثانية التي يقضيها مع الفريق الأندلسي، حيث قال: "لا أفكر في أي شيء آخر غير اللعب هنا، والاستمرار هنا، لا يوجد مكان أفضل من إشبيلية".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول إنني ولدت في إشبيلية، لكنني سأموت كوني واحدًا من جمهور النادي، أريد البقاء هنا لسنوات عديدة أخرى".