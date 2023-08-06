يرفض التجديد؟ بيب جوارديولا يعلق على احتمالية الاستمرار مع مانشستر سيتي

جوارديولا يعلق على وضعيته التعاقدية في مانشستر سيتي..

ألمح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى احتمالية أن يوقع عقدًا جديدًا في ملعب "الاتحاد"، بعد أن التزم مؤخرًا بعقد حتى عام 2024.

ويشرف جوارديولا على تدريب مانشستر سيتي منذ عام 2016، حيث دامت فترة قيادته للفريق لمدة سبع سنوات، وهي الأطول في مسيرته التدريبية حتى الآن، بعدما أمضى أربعة مواسم في تدريب برشلونة الإسباني، وثلاثة مواسم مع بايرن ميونخ الألماني.

وتحدث جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة الدرع الخيرية أمام آرسنال عن وضعيته التعاقدية في مانشستر سيتي الممتدة حتى يونيو 2024، قائلًا: "لقد وقعت عقدًا لمدة عامين لأنني أشعر بالراحة، ولم يتغير شيء سواء فزنا بالثلاثية أو لم نفز".

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وأضاف: "أنا سعيد والناس سعداء، مجلس الإدارة على وجه الخصوص، لأنه من يقرر في النهاية أي مدرب سيقود هذه المجموعة من اللاعبين، إذا كان راضيًا، سأكون راضيًا".

وتابع: "أريد أن أدافع عما فزنا به وربما في نهاية الموسم، إذا ما كنت متعبًا، سأتحدث مع النادي، أو ربما نمدد العقد".

ويستعد مانشستر سيتي إلى تحقيق لقب آخر عندما يواجه آرسنال مساء الأحد في الدرع الخيرية، مع اعتراف جوارديولا بأن المطالب المفروضة عليه وعلى لاعبيه بدأت تؤتي ثمارها.