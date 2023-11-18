يرفض الاستغلال .. راموس ينفجر ويوضح أسباب رفض التوقيع على قميص ريال مدريد!

القائد التاريخي للملكي يرد!

برر النجم الإسباني سيرخيو راموس رفضه للتوقيع على قميص فريقه السابق ريال مدريد بأنه تعرض لضغوط للتوقيع على عدد كبير من القمصان بالفعل.

جاء هذا عقب ساعات من انتشار مقطع فيديو للنجم الإسباني وهو يتجاهل أحد المشجعين الذين يطلبون منه التوقيع على قميص للملكي، ويوقع على قميص لباريس سان جيرمان.

وكتب راموس مبررًا رفض التوقيع على القميص: "قبل تلك اللحظة كنت قد وقعت بالفعل على ستة قمصان تخص ريال مدريد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف موضحًا أسباب أخرى لرفضه للفكرة من أساسها: "بعد ذلك أجد الناس تقوم بمزايدات بتلك القمصان على الانترنت، وتبيعها".

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جدير بالذكر أن راموس كان قد دخل في عدة مشاجرات خلال مواجهة إشبيلية الأخيرة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني مع نجوم الملكي وعلى رأسهم أنطونيو روديجر.