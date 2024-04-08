"يد الدلهوم تمنح كأس السوبر".. جماهير الهلال والنصر تنقلب على حكم الديربي

ذكريات يد الدلهوم تلوح في الأفق قبل ديربي الهلال والنصر

وقع اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم على طاقم تحكيم مباراة الهلال والنصر، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024، والتي تقام مساء اليوم، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

وقرر الاتحاد السعودي، إسناد مباراة الديربي إلى الحكم محمد الهويش، ويعاونه خلف الشمري وياسر السلطان، وسامي الجريس حكمًا رابعًا، كما يقود سلطان الحربي تقنية الفيديو، ويعاونه عمر الجمل.

وأثار اختيار الهويش، حالة جدلية واسعة بين جماهير الهلال والنصر، بين اعتراضات على هوية حكم مباراة السوبر، واستعادة ذكريات قديمة للحكم في مباريات سابقة لقطبي الرياض.

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واستعادت جماهير الهلال، ذكريات واقعة يد الدلهوم الشهيرة، التي أدارها الحكم محمد الهويش في مباراة النصر والعروبة، في 2014، حيث قام محترف النصر الجزائري دلهوم، باعتراض الكرة بيده، في الوقت بدل الضائع، ليقرر الحكم استئناف اللعب وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي العروبة الذين طالبوا بركلة جزاء، وهو الأمر الذي تسبب في قرار لجنة الحكام باستبعاد الهويش من مباراة أخرى بين الهلال والتعاون.

وبالمثل، اعترضت جماهير النصر على تعيين الحكم محمد الهويش، واصفين إياه بـ"عدو النصر"، بناءً على وقائع سابقة، فيما وصف أحد الجماهير بأن البطولة قد حسمت للهلال.

وكان سلطان المهوس، مشرف الاتصال المؤسسي للاتحاد السعودي، قد كشف عن السر وراء عدم الاستعانة بحكام أجانب، في مباريات كأس السوبر، قائلًا إن الاتحاد أرسل خطابًا تذكيريًا للأندية في 25 مارس الماضي، بأنه إذا تم الوصول للنهائي، يحق للأندية طلب حكام أجانب، وإذا ما وصلت الفرق للنهائي، يحق لها استرجاع المبلغ المدفوع لهم بشكل فوري، فيما أشارت تقارير إلى عدم طلب الأندية المشاركة لحكام أجانب في البطولة.