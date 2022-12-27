"يدي كانت ترتجف".. بطل المونديال يكشف مقابلته الأولى مع ميسي

لاعب برايتون يكشف عن مدى توتره حينما قابل ميسي لأول مرة

كشف النجم الأرجنتيني، أليكسيس ماك أليستر، عن مدى توتره عندما التقى ليونيل ميسي لأول مرة، معترفًا بارتجاف يديه حينما وصل إلى البرغوث لمقابلته.

وشارك متوسط ميدان برايتون في تتويج الأرجنتين بكأس العالم، وشارك بجوار ميسي في أكثر من لقاء، ولعب مواجهة النهائي ضد فرنسا وصنع الهدف الثاني الذي سجله أنخيل دي ماريا.

وفي حديثه مع "B/R Football" اعترف ماك أليستر بتوتره حينما التقى بليونيل، إذ قال: "أنا رجل خجول، لذلك كنت متوترًا حقًا، ولكن بعد ذلك تدرك كم هو متواضع".

وواصل: "في تلك اللحظة، كنت ألعب في بوكا جونيورز، لذلك وصلنا من الأرجنتين للعب، أعتقد ذلك كان في إسبانيا من أجل مباراة ودية، ووصلنا، وكان يتناول العشاء".

واختتم: "ذهبت إلى الطاولة وقلت مرحباً ويدي ترتجف، كنت أتصبب عرقاً، لكنها كانت لحظة رائعة.. إنه مثلي الأعلى، وأفضل لاعب كرة قدم في العالم".