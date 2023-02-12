يده كادت تُكسر .. الكشف عن سبب عدم احتساب ركلة جزاء تشيلسي ضد وست هام

قرار مثير في ديربي لندن!

رفض حكم مواجهة تشيلسي و وست هام احتساب ركلة جزاء للبلوز جراء لمس توماش سوتشيك لاعب وسط الهامرز الكرة بيده، بينما كان يسقط على الأرض بصورة مروعة وكادت يده تتعرض للكسر.

وتصدى سوتشيك لتسديدة من كونور جالاجر في الدقيقة 89 عندما كانت تشير المباراة للتعادل للإيجابي بهدف لمثله على استاد لندن، مما أدى إلى مطالبة العديد من لاعبي تشيلسي للحكم كريج باوسون باحتساب ركلة جزاء.

ورفض باوسون مطالب لاعبي البلوز، بينما ترك القرار العديد من المشجعين في حيرة من أمرهم حول سبب عدم احتساب ضربة جزاء.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن القرر جاء بسبب أن يد سوتشيك كانت ستكسر جراء السقوط على الأرض ولم يكن هناك أي طريقة يمكن أن يتفادى بها لمس الكرة.

بينما ظهر غضب جراهام بوتر مدرب تشيلسي بعد المباراة، حيث سخر على هذه اللقطة قائلًا: "كان تصدي جيد، تحتاج إلى حارس مرماك أحيانًا ليمنحك النقاط".

وأتم: "لقد بدت لمسة يد رائعة وكما قلت لم أكن أعرف أن توماش يمكنه النزول بسهولة وعمل إنقاذ هكذا".