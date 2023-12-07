"يدمر الاتفاق" .. مفاجأة سعودية تنتظر ستيفن جيرارد بعد مطالبات إقالته

هل يصدر قرار إقالة ستيفن جيرارد من تدريب نادي الاتفاق؟

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"هل تتم إقالة الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد من تدريب نادي الاتفاق؟".. سؤال يطرحه الملايين حول العالم حاليًا؛ بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، بشكل كبير للغاية، في الفترة الأخيرة.

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الاتفاق الذي ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور ثمن النهائي، تحت قيادة جيرارد الفنية، يتواجد حاليًا في المركز الثامن، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. اعتبر صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك السابق، أن جيرارد يدمر الاتفاق؛ قائلًا في تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد": "إذا لم تتم إقالته.. انتظروا الفريق في دوري يلو".

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ومن ناحيته.. رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على مطالب أبو نخاع وهو يضحك؛ قائلًا: "يا رجل.. هل تعتقد أنهم سيقومون بإقالة ستيفن جيرارد؟".

وتدخل الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، كاشفًا عن أن لجنة الاستقطابات السعودية، هي من تعاقدت مع جيرارد في صيف العام الحالي، باعتباره "قوة ناعمة" للمملكة أمام العالم؛ وليس كونه مدربًا فقط.

الشيخ أوضح أن اللجنة أدخلت جيرارد ضمن قائمة صفقاتها الصيفية، ومن المستحيل أن تتم إقالته، مهما كانت نتائج فريق الاتفاق، وحتى لو أراد مجلس إدارة النادي، ذلك.

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