يدفعه نحو الرحيل .. تصرف صادم من باريس سان جيرمان تجاه كيليان مبابي!

باريس سان جيرمان يواصل محاولاته لإجبار كيليان مبابي على الرحيل..

لا تتوقف محاولات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على إيجاد حل لأزمة نجمه كيليان مبابي، الذي يرفض بشكل قاطع كافة محاولات إدارة النادي لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2024.

ومع انطلاق موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي بعد ثلاثة أيام فقط، فإن العناد بين باريس سان جيرمان ومبابي قد وصل بالفعل إلى ذروته، حيث قرر النادي عرضه للبيع، خاصة وأن اللاعب يرفض كافة محاولات النادي لتجديد عقده.

محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان قرر استبعاد مبابي عن اليوم الإعلامي المعتاد قبل انطلاق الموسم الجديد، والذي يشهد التقاط الصورة الرسمية للفريق من قبل رابطة الدوري الفرنسي، والتي تظهر خلال الإعلان عن التشكيل الرسمي على شاشة التلفاز قبل المباريات.

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وحسب التقرير، فإن غياب مبابي عن الصورة الرسمية للفريق لا يعني بالضرورة أنه سيرحل في الصيف الحالي، بالنظر إلى أنه ستكون هناك جلسة إعلامية ثانية في نهاية فترة الانتقالات، والتي تتضمن عادة التعاقدات التي تبرمها الأندية في أواخر الصيف.

يذكر أن مبابي قام بإرسال خطاب إلى إدارة باريس سان جيرمان في يونيو الماضي، أخطرها فيها بعدم نيته لتفعيل خيار تمديد عقده حتى صيف 2025، مع تمسكه بالاستمرار حتى نهاية عقده في يونيو 2024.

وعلى جانب آخر، يترقب ريال مدريد الإسباني، النادي الأقرب للتعاقد مع مبابي، الأوضاع بين اللاعب وناديه، في انتظار ما ستؤول إليه الأمور بينهما قبل تقديم عرض رسمي لمحاولة ضم قائد منتخب فرنسا.