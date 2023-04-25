يدعم برشلونة؟ رئيس أتلتيكو مدريد: لا أفهم كيف من الممكن شراء الحكام!

رئيس أتلتيكو مدريد يتحدث عن قضية نيجريرا..

رفض إنريكي سيريزو الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني فكرة أن نادي برشلونة قام بشراء الحكام كجزء من "قضية نيجريرا".

من الناحية المؤسسية، كان أتلتيكو مدريد أحد أكثر الفريق إحباطًا من حقيقة أن برشلونة قام بدفع المال إلى لويس إنريكيز نيجريرا النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني.

الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد أدلى بتصريحات لصحيفة "as" الإسبانية جاء فيها: "لا أعرف أكثر مما تعرفون، لكن حتى يتم إثبات الأمر، سيكون كل شيء مجرد افتراضات".

وأضاف: "أنا أمارس كرة القدم منذ 35 عامًا ولم أشعر مطلقًا أو أسمع أو أفكر في أنه يمكن شراء حكم، من الصعب جدًا شراء مباراة".

وتابع: "أنا لا أفهم كيف يمكنك شراء حكم، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن ذلك، ويمكنني أن أقول إنه لم يكن لدي أي تجربة مشبوهة لا ضد برشلونة ولا ضد أي شخص".

أكد العديد من الأشخاص المؤثرين في كرة القدم الإسبانية، بما في ذلك رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، أنهم على الرغم من أنهم لا يعتقدون أن برشلونة حاول التلاعب بالمباريات، إلا أنهم ربما سعوا إلى التأثير.

في هذه المرحلة لا يتجاوز مجرد التكهنات، وإدارة مكافحة الفساد مكلفة بإيجاد دليل على هذه النية، وبالتوازي مع ذلك، فإن تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يهدد بمعاقبة برشلونة في المسابقة الأوروبية إذا وجد أن النادي خالف القواعد.