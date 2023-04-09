"يدافع كتلميذ في مدرسة" .. الانتقادات تنهال على فيرجيل فان دايك

تلقى فان دايك انتقادات لاذعة بسبب مستواه المتواضع في مباراة ليفربول وآرسنال في قمة الجولة 30 من الدوري الإنجليزي..

شن جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد هجومًا حادًا على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول، خلال مباراة "الريدز" أمام آرسنال في قمة الجولة 30 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول تعادل على ملعب "أنفيلد" أمام آرسنال بهدفين لكل منهما، في مباراة شهدت مثيرة شهدت قيام فان دايك بضرب جابرييل جيسوس مهاجم آرسنال، في محاولة لحرمان المهاجم من فرصة للتسجيل.

نيفيل، الذي قام بدور المعلق المشارك على المباراة عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، انتقد بشدة المدافع الهولندي بعد أن لعب بالفعل دورًا كبيرًا في هدف آرسنال الافتتاحي.

وقال نيفيل: "يا إلهي يا إلهي، هذا يأس وليس إحباط، لم يكن هناك أحدًا ليدافع، وتم التغلب عليه بشكل جيد".

وأضاف: "هناك عنصر من الحظ في تعامل دفاع ليفربول مع الكرة، يمكنك الدفاع عنهم لأن لديهم رصيد على مر السنين، لكن الأمر يصبح صعبًا حقًا".

واختتم نيفيل: "إنهم لا يقومون بالأساسيات، لم يعد ألكساندر آرنولد يركض، فان دايك يتسكع ويضرب المنافسون، إنها أفعال تلاميذ في مدرسة".