"يخلع قميصه ويتباهى" .. نجم الNBA يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

المقارنة بين الأسطورتين لا تنتهي

المقارنة بين الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لا تنتهي، ولكن هذه المرة نجم لعبة أخرى، وهي كرة السلة الأمريكية ديرك نوفيتسكي يبدي رأيه في الأفضل.

وحتى مع رحيل الثنائي التاريخي عن أوروبا والمنافسة المباشرة بينهما، ظل نجم إنتر ميامي ونظيره في النصر بجذب الأنظار والمقارنات حول من الأفضل بين الأرجنتيني والبرتغالي.

وعلى هامش حديثه مع كايت عبدو في "CBS Golazo"، اختار نوفيتسكي الأفضل بين اللاعبين: "أنا مع ميسي، أعرف مدى سخونة الحديث عن هذا الأمر".

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وأضاف: "الطريقة التي يقدم بها نفسه وكيف يلعب بطريقة سريعة، أما رونالدو فهو يخلع قميصه ويتباهى: "انظروا لي"، ميسي متواضع أكثر".

وختم: "أشعر بالشبه أكثر مع ميسي ولكن ذلك لا يعني التقليل من رونالدو، هذا مجرد رأي شخصي".