يخطف الأضواء من الجميع .. مورينيو يتابع فوز روما على إنتر عبر منشورات "إنستجرام"

رغم إيقافه وغيابه عن الملعب، إلا أن مورينيو خطف الأضواء من جديد خلال مواجهة إنتر وروما في الدوري الإيطالي.

على الرغم من عدم تواجده خلال مباراة إنتر وروما في ملعب "جوزيبي مياتزا" لإيقافه، إلا أن البرتغالي جوزيه مورينيو قدم عرضًا كاملًا لكن من حافلة "الجيالوروسي".

روما حقق انتصارًا صعبًا على إنتر بهدفين لهدف في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، ليصبح موقف "النيراتزوري" معقدًا أكثر بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة في آخر خمس مباريات.

لكن بعيدًا عن وضع الفريقين في جدول الترتيب، وشكل الصراع في الدوري الإيطالي والمباراة نفسها، فإن مورينيو سرق الأضواء مرة أخرى من الجميع.

مورينيو، ومع غيابه عن المباراة للإيقاف، قرر أن يبث تفاعلاته مع أحداث اللقاء من حافلة روما عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

بدأ البرتغالي بنشر مقطع فيديو وهو يبدو مسترخيًا إلى حد ما مع وضع قدميه على مقاعد الحافلة، ولكن كما هو الحال مع مورينيو التقليدي، لم يدم الهدوء طويلًا، حيث نشر مجموعة قصص رائعة للغاية على "إنستجرام".

قدم مدرب روما تحديثات منتظمة عن المباراة وكان يتنهد بانتظام لأن القرارات لم تسر كما ينبغي بالنسبة له، وبسبب ضغوط المباراة المذهلة على الفريقين.

كما تحدث مورينيو مع مساعديه وأظهر لمتابعي "إنستجرام" وجهة نظره عن المباراة ومشاهدته لها من تلفزيون الحافلة.

مرة أخرى، احتفظ مورينيو بالأفضل حتى النهاية، حيث حيا الجهد الدفاعي الرائع من فريقه، واحتفل بفوز روما على إنتر مع السائق ومساعده.