"عليه أن يختار بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو" .. صفقة عالمية تشعل المنافسة بين النصر وإنتر ميامي

من يفوز بالصفقة العالمية الكبرى؟..

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دخل نادي النصر السعودي، في منافسة شرسة مع إنتر ميامي الأمريكي؛ للتعاقد مع صفقة عالمية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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النصر يعمل على تدعيم صفوفه بقوة، في الميركاتو الصيفي القادم؛ يعد التذبذب الكبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت"، تقدم نادي النصر، بعرض إلى النجم الألماني ماركو رويس؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم القادم 2024-2025.

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الشبكة العالمية أعلنت أن رويس، منذ إعلان رحيله عن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ وهو يتلقى العديد من العروض، من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وتركيا.

وشددت على أن نادي إنتر ميامي، الذي ينشط في صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يعتبر أقوى المنافسين للنصر؛ للحصول على خدمات اللاعب الألماني الكبير.

وأضافت: "على ماركو رويس أن يختار الآن.. إما أن يلعب بجوار ميسي في إنتر ميامي، أو إلى جانب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في الفريق النصراوي".

وكشفت الشبكة العالمية، عن أن زوجة رويس، ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد وجهته القادمة؛ خاصة أنها تنتقل معه في كل مكان يذهب إليه.

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