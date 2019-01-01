يحيى الشهري: لم أكن نجم المباراة وحدي، بل النصر بالكامل

لاعب مباراة النصر والزوراء يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحيى الشهري لاعب النصر نجم مباراة الفريق ضد الزوراء العراقي، والتي انتهت لصالح الفريق السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقدم الضيف العراقي بهدف مبكر عبر أحمد فاضل، لكن النصر رد بإحراز أربعة أهداف كاملة جلبت له انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وبدأ الشهري حديثه عقب اختياره رجل المباراة بتهنئة جماهير النصر بالفوز الثمين، مضيفًا "لم نقدم الأداء المطلوب في الدقائق العشرة الأولى من المباراة، وقبلنا خلالها هدف، لكننا نجحنا في العودة سريعًا وإحراز الانتصار".

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"قدمنا أداءً مميزًا بعد الربع ساعة الأولى وحتى نهاية المباراة، حافظنا على مستوانا الممتاز ونسقنا المرتفع، ونتمنى مواصلة الانتصارات في المباريات القادمة".

أتم "لم أكن وحدي نجم المباراة اليوم بل الفريق بالكامل، أقدم لهم تلك الجائزة لأنهم جميعًا كانوا نجومًا. نتعرض لضغط مباريات قوي منذ انطلاق الدور الثاني من الدوري، نتيجة كثرة المباريات في جميع البطولات، لكننا مازلنا نواصل تقديم مستوً عالٍ والحمد لله".

يُذكر أن النصر يتواجد في المركز الثالث حاليًا في مجموعته الآسيوية، إذ يمتلك 3 نقاط فيما يتصدر ذوب آهن المجموعة بـ7 نقاط ثم الزوراء بـ4.