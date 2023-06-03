يحول التراب إلى ذهب ويهدد ميسي مبكرًا .. ألفاريز والألقاب قصة عشق جديدة!

يبدو أن ليونيل ميسي سيجد لنفسه منافسًا قريبًا على عدد الألقاب.

نال النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز لقبه رقم 11 في مسيرته كلاعب كرة قدم عندما نجح مانشستر سيتي في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد.

اللقب جاء بعد مساهمة كبيرة من ألفاريز في مباريات البطولة، بالرغم من عدم مشاركته في المباراة النهائية أمام مانشستر يونايتد بأي شكل.

حيث سجل اللاعب ثلاثة أهداف وصنع هدفين في خمس مشاركات له في البطولة، قبل أن يحصد لقبها في المباراة النهائية التي فاز بها مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

وسبق لألفاريز أن حقق عدة ألقاب سواء مع فريقه السابق ريفر بليت أو مع الأرجنتين على المستوى الدولي، حيث نال كوبا ليبرتادوريس في 2018 وكوبا سود أمريكانا في 2019 مع الكأس والسوبر الأرجنتيني.

كل هذا قبل أن يعود ويحقق لقب كوبا أمريكا مع الأرجنتين ويليه لقب الدوري الأرجنتيني والكأس ثم الفيناليسيما ضد إيطاليا وكأس العالم ضد فرنسا، ويختم موسمه بثنائية الدوري والكأس في إنجلترا مع مانشستر سيتي.

ويملك ألفاريز فرصة ليصل للقب رقم 12 له في مسيرته حال حقق دوري أبطال أوروبا ضد إنتر، ليقترب خطوة إضافية من الرقم البعيد للغاية عنه الخاص بليونيل ميسي ودانييل ألفيش كأكثر النجوم تتويجًا بالبطولات في التاريخ بـ 39 بطولة، لكن بمعدله الحالي من حصد الألقاب لن يكون ذلك الرقم صعبًا خلال عدة سنوات.