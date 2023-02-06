"يحميه أربعة رجال" .. شاهد يكشف معاملة ألفيش الخاصة في السجن

شاهد عيان يكشف تفاصيل المعاملة التفضيلية التي يحصل عليها داني ألفيش في السجن.

كشف أحد زوار السجن الذي يقضي فيه البرازيلي داني ألفيش فترة انتظار محاكمته بتهمة الاعتداء جنسيًا على فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة الإسبانية، عن حقيقة المعاملة التفضيلية التي يحصل عليها نجم منتخب البرازيل السابق.

صحيفة "as" الإسبانية نقلت تقريرًا أكد أن أحد زوار السجن قرر الكشف عن تلك التفاصيل، على الرغم من أنه فضل القيام بذلك دون الكشف عن هويته أو إظهار وجهه.

ذلك الشاهد نفى فكرة أن ألفيش يُعامل كسجين عادي، حيث قال: "مما سمعته، يرافقه أربعة مسؤولين إلى الفناء حيث يتريض بمفرده، لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كان على اتصال بسجناء آخرين، لكن ما أعرفه هو أنه في الوقت الحالي مفصول لأن هذه قضية ذات طبيعة خاصة، لأنه رياضي معروف".

ويؤكد الزائر نفسه أن ألفيش يتمتع بمعاملة تفضيلية، نافيًا كل تلك التقارير التي تشير إلى أن لديه زميلًا في الزنزانة يُدعى كوتينيو.

وأضاف للتأكيد على أن ألفيش يعيش وحيدًا في زنزانته: "لا أعرف كيف أخبرك، ولكن مما سمعته هنا عند البوابات، نعم، هو بمفرده، لأنه في قضية مهمة وهو لاعب كرة قدم مهم، وبالتالي حتى لا يتسبب في مشاكل بين السجناء".

ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا النوع من الإجراءات مرتبطًا بمحاولة ضمان سلامة ألفيش، وخلال إقامته في السجن، شارك ألفيش في مباراة قام فيها السجن بتركيب قطعة قماش حالت دون رؤية السجناء الآخرين والمعروف أنه حصل على بدل 100 يورو لإنفاقه في المجمع.

وحسب التقرير،فإن ألفيش أنفق بعضًا من هذا المال لشراء التونة المعلبة واللبن والشامبو ومزيل العرق وبعض مشروبات الطاقة.