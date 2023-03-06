يحطم الأرقام داخل وخارج الملعب .. كيليان مبابي يحقق رقمًا قياسيًا على "إنستجرام"

كيليان مبابي يتألق داخل وخارج الملعب..

يبدو أن الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان يعيش أفضل أيامه داخل وخارج الملعب، بعدما أصبح مؤخرًا الهداف التاريخي لنادي العاصمة الفرنسية، متفوقًا على الأوروجوياني إدينسون كافاني.

لكن بعيدًا عن تألق مبابي داخل الملعب، وهو الأمر المتواصل معه منذ انطلاق مسيرته مع كرة القدم، فإن الفرنسي الدولي تمكن من الوصول إلى 100 مليون متابع على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وحسب موقع "Actu Foot" الفرنسي، فإن مبابي أصبح أكثر شخصية فرنسية متابعة عبر الشبكات الاجتماعية، متفوقًا على كريم بنزيما، الذي يتابعه 67 مليون شخص، وبول بوجبا الذي يحظى بمتابعة 57 مليون شخص.

وبذلك أصبح مبابي في المركز الثالث في قائمة لاعبي كرة القدم من حيث المتابعة على تطبيق "إنستجرام" بعد كريستيانو رونالدو الذي يصل عدد متابعيه 551 مليون متابع، وليونيل ميسي الذي يحصل على متابعة 432 مليون شخص.

عدد متابعي مبابي على "إنستجرام" أكثر بأضعاف من عدد متابعيه على موقع "تويتر"، الذي يبلغ 12.1 مليون متابع فقط.