يحصد ما زرعه.. صدمة لجريزمان في يورو 2024!

نجم منتخب فرنسا ليس في أفضل أحواله!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن صدمة للنجم الفرنسي أنطوان جريزمان في معسكر منتخب بلاده المقام في ألمانيا لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن المدرب ديدييه ديشان قد يبقي على جريزمان على مقاعد البدلاء في المباراة المقبلة.

ويلعب المنتخب الفرنسي أمام نظيره البولندي في جولة الختام لدور المجموعات، وهي تعد مباراة أقرب إلى تحصيل الحاصل حيث تأكد تملك فرنسا أربع نقاط بينما بولندا لم تجمع أي نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يأتي ذلك القرار من ديشان في ظل المستويات الغريبة التي قدمها جريزمان في مواجهة منتخب فرنسا في الجولة الثانية، حيث أهدر أكثر من فرصة مؤكدة للتسجيل.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي في صراع مع نظريه الهولندي على صدارة المجموعة قبل مباريات الجولة الأخيرة، حيث يملك كل منهما أربع نقاط.