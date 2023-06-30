ماذا يحدث؟ .. إنتر يوقف انتقال مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر رغم موافقة اللاعب

تطورات صادمة في صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر

توقع الملايين من عشاق نادي النصر، الإعلان عن التعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر الإيطالي، اليوم الجمعة؛ بعد موافقة اللاعب.

النصر كان قد توصل إلى اتفاق مع إنتر، على التعاقد مع بروزوفيتش، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ إلا أن الصفقة كانت متوقفة على قرار اللاعب، الذي ماطل كثيرًا، قبل الموافقة أخيرًا.

لكن.. الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو أعلن في خبر عاجل منذ قليل، إيقاف إدارة العملاق الإيطالي، صفقة انتقال النجم الكرواتي إلى قلعة العالمي.

وكشف دي مارزيو عبر موقعه الرسمي، عن أن النصر، طلب تغيير بعض الشروط في الصفقة، قبل التوقيع مباشرة؛ وهو الأمر الذي لم يعجب إدارة الإنتر، التي أوقفت المفاوضات فورًا.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن المفاوض النصراوي، قلل المبلغ المعروض على إنتر، من 23 مليون يورو إلى 13 مليونًا، تصل إلى 15 مع المتغيرات.

جدير بالذكر أن برشلونة الإسباني، وعبر رئيسه جوان لابورتا، أعلن الانسحاب من صفقة مارسيلو بروزوفيتش نهائيًا؛ لعدم قدرة النادي على منافسة العرض النصراوي الضخم.