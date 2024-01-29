"ما يحدث مع هذا اللاعب لعنة" .. الأهلي يتراجع عن صفقته على طريقة النصر

واقعة نادي النصر تتكرر من جديد

في تكرار لسيناريو النصر السعودي.. انسحب النادي الأهلي المصري، من التعاقد مع حارس منتخب الفراعنة محمد أبو جبل، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

مسؤولو القلعة الحمراء توصلوا إلى اتفاق مع البنك الأهلي؛ لضم أبو جبل في الشتاء الحالي، ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة؛ لتعويض الحارس الدولي محمد الشناوي، الذي سيغيب 3 أشهر عن الملاعب، بسبب الإصابة.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر أهلاوي، أن الإدارة قررت الانسحاب من صفقة أبو جبل في اللحظات الأخيرة؛ حيث اعتذرت لمسؤولي البنك، قبل جلسة توقيع العقود، اليوم الإثنين.

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وأضاف المصدر عن ذلك: "تراجع الأهلي عن إتمام الصفقة؛ له أبعادًا أخرى، ليست مرتبطة بأي شخص"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

المثير في الأمر.. أن نادي النصر، كان قد اتفق مع محمد أبو جبل، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، عام 2022؛ قبل أن يتراجع عن الصفقة في اللحظات الأخيرة، وبشكل مفاجئ.

وصلت الأزمة وقتها بين إدارة النصر والحارس المصري، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي كان يستعد للإعلان عن قراره، قبل أن يتصالح اللاعب والنادي السعودي رسميًا.

جدير بالذكر أن أبو جبل، تسبب في خروج منتخب مصر الأول لكرة القدم، من دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا الحالية؛ بعد أن أهدر ضربة جزائية حاسمة أمام جمهورية الكونجو، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).