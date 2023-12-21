يحدث لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية .. الهلال يحطم الأرقام القياسية ويقضي على أسطورة النصر الخالدة

ليلة تحطيم الأرقام القياسية في نادي الهلال

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شهدت ليلة الخميس "21 ديسمبر 2023"، تحطيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ومدربه البرتغالي جورج جيسوس، وعدد من نجومه، الأرقام القياسية على المستوى الجماعي والشخصي.

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الهلال فاز (7-0) على نادي أبها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووصل الزعيم الهلالي بفوزه على الفريق الأبهاوي، إلى 19 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات؛ ليحقق رقمًا قياسيًا سعوديًا جديدًا، متفوقًا على غريمه الأزلي النصر.

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النصر كان يحمل الرقم القياسي، كأول فريق سعودي يحقق 18 فوزًا متتاليًا في جميع المسابقات، وكان ذلك في موسم 2013-2014، تحت قيادة المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو.

ولم تتوقف أرقام الهلال القياسية، عند ذلك؛ حيث أصبح الزعيم، أسرع فريق سعودي، يصل إلى النقطة 50 في 18 مباراة فقط بمسابقة الدوري؛ كما أصبح أول نادي في المملكة، يسجل 57 هدفًا في هذا العدد من اللقاءات.

أرقام جورج جيسوس ونجوم الهلال القياسية

أيضًا.. حقق جيسوس، رقمًا تاريخيًا في مسيرته التدريبية؛ عندما وصل إلى 19 انتصارًا متتاليًا لأول مرة، متجاوزًا إنجازه السابقة، والذي يتمثل في 18 فوزًا مع العملاق البرتغالي بنفيكا.

ومن ناحيته.. اقتحم المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، قائمة "العشرة الأوائل" لهدافي الهلال الأجانب عبر التاريخ، بمسابقة دوري المحترفين، برصيد 16 هدفًا بالتساوي مع الكوري الجنوبي يو بيونج سو.

كما أصبح ميتروفيتش، أول لاعب هلالي، يساهم بتسجيل الأهداف، في 11 مباراة متتالية، منذ المهاجم الفرنسي الكبير بافيتيمبي جوميز، عام 2020.

أما الساحر الدولي السعودي سالم الدوسري، عادل أعلى سجل تهديفي له في موسم واحد، برصيد 9 أهداف؛ والذي سبق وأن حققه في 2021-2022.

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