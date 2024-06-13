"يحتاج لفترة علاج طويلة" .. تطورات إصابة نجم الهلال مع منتخب السعودية

جديد إصابة نجم نادي الهلال..

48 ساعة تقريبًا مرت على إصابة محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال، مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

العويس تعرض للإصابة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، خلال مواجهة السعودية والأردن، في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027؛ حيث خرج من أرضية الملعب، في الدقيقة 35.

وفي هذا السياق.. كشفت مصادر لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، عن المدة التي يحتاجها العويس؛ من أجل الشفاء من هذه الإصابة.

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المصادر أعلنت أن إصابة حارس مرمى الزعيم الهلالي، عبارة عن "تمزق" من الدرجة الثانية، في عضلة الفخذ الخلفية.

وأشارت إلى أن محمد العويس، يحتاج إلى فترة علاج تتراوح بين 3 إلى 5 أسابيع؛ من أجل الشفاء من هذه الإصابة، ومعاودة أداء التمارين الرياضية من جديد.

ومن حسن حظ نادي الهلال ومنتخب السعودية، أن إصابة العويس، جاءت في آخر مباريات 2023-2024؛ حيث أن اللاعبين غير المنضمين إلى منتخبات بلادهم، في كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا، بدأوا فترة الراحة رسميًا، قبل الدخول في المعسكرات الإعدادية للموسم الرياضي الجديد.